Ci risiamo. Ancora caos all’Ipm. Un nuovo, clamoroso episodio di violenza si è verificato presso la struttura detentiva per minori di Airola. “Quello di sabato è stato un vero giorno di grande intensità per il personale di Polizia penitenziaria che lavora nel carcere minorile di Airola”. Così Sabatino De Rosa, vicecoordinatore regionale per la Campania del Sindacato autonomo Polizia penitenziaria Sappe.

