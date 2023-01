Nuovo intoppo per la vicenda degli alloggi popolari a Capodimonte, tra palazzine di nuova costruzione e case da sottotetto in edifici già esistenti. Nel confronto svoltosi ieri mattina tra l’assessore Mariagrazia Chiusolo e funzionari del Dipartimento Acer di Benevento a partire dal responsabile Americo Galizia – aperto anche agli assegnatari e ad una delegazione del Sunia, con il sindacalista Paolo Iorio – è emerso un nuovo inconveniente che rischia di fare slittare ulteriormente i tempi delle consegne. L’attuale cronoprogramma le colloca entro maggio, compresi collaudo ed effettiva immissioni in 52 appartamenti.

