Scuole, parchi cittadini e case cimiteriali chiuse a Benevento: la scelta assunta a Palazzo Mosti alla luce dell’allerta meteo arancione in un territorio fragile. Oggi e domani quindi scuole chiuse, in linea con decisioni analoghe in altre città campane a partire da Napoli. Provvedimenti analoghi sono stati adottati da tanti sindaci sanniti, che hanno anche diramato raccomandazioni in merito ai rischi connessi ad allagamenti e forti raffiche di vento.

