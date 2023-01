Ucraina: Ukrenergo annuncia blackout d’emergenza in 5 regioni

Kiev, 16 gen. (Adnkronos) – Ukrenergo, l’ente nazionale ucraino per l’elettricità, ha dichiarato un aumento significativo del deficit nel sistema energetico del paese e, di conseguenza, la decisione di ricorrere a interruzioni di emergenza della fornitura di elettricità in cinque regioni dell’Ucraina.

“Il sistema di alimentazione è stato ripristinato dopo il 12esimo massiccio attacco missilistico del nemico il 14 gennaio – scrive la società in un comunicato – Il deficit del sistema energetico è notevolmente aumentato. Ciò è dovuto a una diminuzione della produzione di energia elettrica dovuta agli attacchi missilistici alle centrali elettriche. Inoltre, assistiamo un aumento dei consumi legato all’inizio della settimana lavorativa”.