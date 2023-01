Kiev, 16 gen. (Adnkronos) – “L’Aiea sta rafforzando la propria presenza in Ucraina allo scopo di prevenire incidenti nucleari durante il conflitto in atto. Sono orgoglioso di guidare questa missione, nella quale siamo presenti in tutte le centrali nucleari del paese per fornire assistenza nella sicurezza nucleare”. Lo ha scritto su Twitter il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica Rafael Mariano Grossi.