L’ultimo sondaggio, quello effettuato pochi giorni fa dalla “Noto sondaggi”, non può che soddisfare Clemente Mastella, in quanto, non solo si rivela più che positivo per lui, ma i dati lo proiettano ben oltre le percentuali segnate un anno e mezzo fa, quando il sindaco di Benevento, attestatosi al di sotto della coalizione al primo turno, riuscirà ad aggiudicarsi con il 52,68% il ballottaggio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia