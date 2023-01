Rugby: Innocenti, ‘collaborazione con Esercito ci aiuterà molto sui territori, in particolare al Sud’

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “I valori del rugby sono i valori che condivide l’Esercito italiano e direi che condividono gli italiani. Abbiamo deciso di fare questa strada insieme ed io sono certo che al di là di quelli che sono i risultati belli ed eclatanti del rugby internazionale, la collaborazione con l’Esercito aiuterà molto anche al lavoro che facciamo sui territori come del resto l’Esercito fa da sempre”. Lo ha detto il presidente della Fir Marzio Innocenti dopo aver siglato la collaborazione triennale con l’Esercito Italiano, presso il Circolo Ufficiali ”Pio IX” di Roma.

“Ci sarà una collaborazione sulla parte del cerimoniale degli eventi internazionali che stanno per iniziare del Sei Nazioni, e poi anche del lavoro con le nostre squadre Nazionali, ma ci sono già altri progetti in Italia che stiamo facendo sulla parte degli impianti che l’Esercito ha sparsi sul territorio e che possono essere utilizzati da noi per far crescere il rugby nei territori, in particolare al Sud dove abbiamo qualche difficoltà in questo momento”, ha aggiunto il numero uno della Federugby.

“Aprire gli impianti sportivi delle caserme ai ragazzi? Si è quello che abbiamo anche fatto con la Polizia di Stato con le Fiamme Oro, che sanno facendo un progetto di legalità che aiuta il rugby sui territori e vogliamo fare lo stesso. Sono impegni importanti e ci lavoreremo. Permetterà anche la crescita del movimento, un esercito di rugbisti? L’obbiettivo è quello, diventare uno sport nazionale, noi non lo siamo perchè al Sud abbiamo grandi difficoltà, però prima di riuscire a far penetrare il nostro sport dobbiamo dare le strutture gli impianti dove ragazzi e ragazze possono fare rugby, è chiaro che collaborazioni come questa con l’Esercito sono fondamentali per iniziare, poi è ovvio che vorremmo un esercito di giocatori di rugby in Italia”, ha concluso Innocenti.