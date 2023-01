Pd: Schlein, ‘non è confronto tra radicalità e riformismo, è cambiato tutto’

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “C’è questa idea per cui c’è una posizione più radicale da parte nostra. Ma qui non c’è un confronto tra radicalità e riformismo ma c’è da capire che è cambiato tutto e deve cambiare modello sviluppo”. Così Elly Schlein a Tagadà su La7.

Anche con la patrimoniale? “Anche sulla progressività fiscale: abbassare le tasse a tutti con la flat tax vuole dire meno servizi per i poveri”.