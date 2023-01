Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Le differenze con Bonaccini? Sulla prospettive politiche ce ne sono tante e anche sull’idea di partito come emerso in questi giorni sulle primarie. Noi abbiamo chiesto che si potessero celebrare on line per chi avesse impedimenti a recarsi ai gazebo. Non è una questione di regole ma di identità politica e ogni strumento che posa allargare la partecipazione” fa bene. Così Elly Schlein a Tagadà su la 7. a