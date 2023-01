Uniti sul candidato alla segreteria, divisi sulle procedure congressuali. Accade anche questo nel Partito democratico sannita, laddove il comitato “Democratici Sanniti per Bonaccini“, di chiaro riferimento deluchiano e Pina Picierno, nonché “Sannio per Bonaccini: Energia Popolare per il Partito”, la maggioranza dem che in provincia di Benevento si riconosce nell’ex deputato Umberto Del Basso De Caro, sono schierati entrambi a favore del Governatore dell’Emilia Romagna (sarà a Benevento venerdì sera), ma la pensano in maniera antitetica sulle ultime vicissitudini che hanno caratterizzato la vita del partito. Soprattutto, lo svolgimento dell’assise, nello specifico la commissione per il congresso.

