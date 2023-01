Messina Denaro: Vendola, ‘bene arresto ma dopo 30 anni latitanza è vittoria Stato?’

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “L’arresto del capo di Cosa Nostra dopo 30 anni di latitanza è certamente una buona notizia, ma è davvero una vittoria dello Stato?”. Lo scrive Nichi Vendola su twitter.

“Tornano in mente le immagini delle stragi e i volti delle vittime, torna dolorosa la memoria del sangue versato ma anche delle mille complicità che hanno protetto a ogni livello le mafie. Come ha detto il Pm di Palermo, questo arresto è il tentativo di onorare un debito”.

“Ma 30 lunghi anni di latitanza, una latitanza che probabilmente è stata vissuta senza muoversi dalla Sicilia, nella protezione offerta dall’omertà e dalla paura, non possono essere di certo salutati come una vittoria”, conclude.