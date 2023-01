Mes: Tajani, ‘se si chiede flessibilità su Pnrr bisogna essere altrettanto disponibili’

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Noi chiedevamo di accedervi, ma con regole meno severe. Con modifiche, che non implichino ad esempio l’intervento della Trojka per chi volesse richiederlo. Ci stiamo lavorando, Meloni ha incontrato il direttore del Mes”. Lo spiega Antonio Tajani, ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia, intervistato dal ‘Corriere della Sera’.

Della ratifica “ne stiamo discutendo. Una cosa è certa: se si chiede flessibilità all’Europa anche sul Pnrr, come stiamo facendo, bisogna anche essere disponibili noi alla stessa flessibilità. È un dialogo che sta andando avanti. Sono ottimista”.