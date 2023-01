Lollobrigida: Pippo Baudo, ‘grazie al suo ottimismo non è invecchiata mai’**

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “La cosa che mi porterò dentro di Gina Lollobrigida è il suo ottimismo, grazie al quale non è invecchiata mai”. Sono le parole con le quali Pippo Baudo sceglie di ricordare con l’Adnkronos Gina Lollobrigida, scomparsa oggi all’età di 95 anni. “Era una donna molto poliforme -ricorda il decano dei conduttori tv- una grande pittrice e scultrice, casa sua era piena di statue, di quadri bellissimi realizzati da lei. Era una donna molto poliedrica”.

Dovendo scegliere le caratteristiche che distinguevano la ‘Bersagliera’ dalle altre, “la grande positività di carattere e la sua poliedricità di attrice, in grado di fare ruoli comici e drammatici. Ma anche la sua grande poliedricità di artista, perché faceva davvero delle cose molto belle”, scandisce Pippo Baudo. Che ricorda la proverbiale tempra della ‘Lollo’: “Era di Subiaco e aveva questo carattere provinciale molto bello. Le cause che ha affrontato l’hanno fatta soffrire, ma lei le ha superate molto bene, perché era fondamentalmente un’ottimista”.