“La Lega ha a cuore solo una sanità al servizio della gente e non della politica, pertanto non farà sconti a nessuno!”, è solo l’ultima presa di posizione in ordine alle deliberazioni numeri 42 e 43 assunte venerdì scorso, con le quali il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “San Pio”, Maria Morgante, ha deliberato di avvalersi della convenzione stipulata con l’Asl di Avellino, che le consente di attingere alle graduatorie di merito per il reclutamento di 45 operatori socio-sanitari e 30 infermieri.

