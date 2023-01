L’Inghilterra vieterà la plastica monouso a partire da ottobre

(Adnkronos) – L’Inghilterra vieterà una serie di articoli di plastica monouso come posate, piatti e ciotole a partire da ottobre 2023, nel tentativo di limitare l’aumento dell’inquinamento da plastica. Come è ormai noto, la maggior parte della plastica può rimanere intatta per secoli, se non millenni, o creare microplastiche che sono molto dannose per gli oceani, i fiumi e, attraverso gli alimenti, anche per gli esseri umani. Le Nazioni Unite ricordano che decenni di uso eccessivo di plastica monouso hanno causato una “catastrofe ambientale globale”.