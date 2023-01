Attende di rompere gli indugi il Benevento, in un mercato finora avaro di movimenti, sia in entrata che in uscita. Presto però potrebbe sbloccarsi qualcosa. Tutto ruota sempre intorno al nome di Francesco Forte, escluso dall’undici iniziale nel match di Cosenza ed è entrato solo nei minuti finali. Sul futuro dello Squalo, si è espresso il direttore sportivo Pasquale Foggia.

