Roma, 16 gen.- (Adnkronos) – In Eni “stiamo prestando all’Autorità piena collaborazione nell’ambito dell’ istruttoria” ma al tempo stesso “confermiamo la totale correttezza del nostro operato nonché di avere già adottato da tempo ogni misura contrattuale od operativa contro eventuali comportamenti impropri”. Lo sottolinea un portavoce del gruppo energetico commentando l’indagine aperta dall’Autorità per la concorrenza sui prezzi di benzina e gasolio in Italia.