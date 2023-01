Calcio: Vieri, ‘il Napoli sta dimostrando di essere di un’altra categoria’

Roma, 16 gen. – (Adnkronos) – “Tutti hanno avuto dei problemi di infortuni, Osimhen è stato fermo un mese e mezzo, però il Napoli gioca a calcio, gioca bene. Contro la Juventus ha fatto una partita incredibile. Non sono solo i 5 gol fatti, è la maniera in cui giocano: c’è poco da dire, la squadra di Spalletti sta meritando questo campionato perché sta dimostrando di essere di un’altra categoria”. L’ex attaccante di Juventus, Lazio e Inter Christian Vieri esalta il Napoli capolista di Serie A con 9 punti di vantaggio sul Milan.

“Il Napoli ha avuto problemi, ma non bisogna star dietro a queste cose. Bisogna star dietro al gioco, se migliori quello è più facile vincere le partite”, aggiunge Vieri che chiude parlando della finale di Supercoppa in programma mercoledì a Riad tra le due squadre milanesi. “Inter e Milan stanno bene, sono forti. I nerazzurri sono una grande squadra, però dire chi la decide… Non lo so, gli attaccanti probabilmente perché sono loro quelli che devono fare gol. Sarà una bella partita, la guarderanno tutti e questo è importante. Io parto domani mattina, sarò allo stadio”.