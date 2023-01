Calcio: De Laurentiis, ‘ho usato Agnelli per andare contro i fondi’

Roma, 16 gen. – (Adnkronos) – “Ho usato il signor Agnelli perché mi serviva che lui mi andasse in c… ai fondi, che erano un’altra stron….”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in un’anticipazione delle sue dichiarazioni a ‘Report’ che andrà in onda stasera su Rai 3. “Una cordata tra i presidenti per far entrare i fondi? Tutti i morti di fame della Lega, per un tozzo di pane, stavano vendendo i prossimi 7-8 anni a un fondo. Agnelli l’ho usato perché chiaramente se entrava un fondo non gli sarebbe stato permesso di fare la Superlega, per questo lui si è scagliato contro i fondi”, aggiunge il numero uno del club partenopeo.