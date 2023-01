Calcio: Aic, incondizionata solidarietà a Rafiat Folakemi Sule vittima di insulti razzisti

Roma, 16 gen. – (Adnkronos) – L’Associazione Italiana Calciatori (Aic) esprime incondizionata solidarietà e vicinanza alla calciatrice del Vicenza Calcio Femminile Rafiat Folakemi Sule, presa di mira da alcuni sostenitori della Jesina Calcio Femminile con pesanti insulti razzisti dopo un fallo di reazione e conseguente espulsione dell’attaccante biancorossa.

“Non possiamo più tollerare episodi come questo” – ha dichiarato Chiara Marchitelli, Responsabile Aic Calcio Femminile e Consigliere Federale– “così come non possiamo più tollerare la presenza di questi personaggi all’interno dei nostri stadi. Piena solidarietà alla calciatrice Rafiat Folakemi Sule” – ha concluso – “con l’augurio che i responsabili di questo brutto gesto vengano presto individuati e allontanati dalle manifestazioni sportive”.