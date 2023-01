Australian Open 2023, Kyrgios si ritira: “Sono devastato”

Roma, 16 gen. (Adnkronos/Dpa) – Il secondo classificato di Wimbledon, Nick Kyrgios, si dice “devastato” dopo il ritiro per un infortunio al ginocchio dal suo Grande Slam di casa, l’Australian Open. La 19esima testa di serie australiana avrebbe dovuto affrontare Roman Safiullin martedì, ma oggi ha rinunciato. Sarà sostituito da Denis Kudla. Kyrgios era stato sottoposto a una risonanza magnetica di routine al ginocchio che ha rivelato una ciste a seguito di una piccola lesione del menisco laterale, costringendolo a lasciare il circuito maggiore di apertura dell’anno. Il 27enne subirà un intervento in artroscopia.

“Cattivo tempismo. Gli infortuni fanno parte dello sport – ha detto Kyrgios ai giornalisti – Ovviamente sono devastato, è il mio torneo di casa, uno dei tornei più importanti della mia carriera, quindi non è stato per niente facile”.

Kyrgios, che si era ritirato dalla United Cup alla fine del mese scorso, ha affrontato Novak Djokovic in una partita di esibizione venerdì. L’australiano ha iniziato a sentire qualche fastidio al ginocchio proprio durante quella partita, prima di prendere la decisione di ritirarsi lunedì. “Volevo darmi speranza, pensavo di avere una possibilità”, ha detto.