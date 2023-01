Vialli: Sampdoria, sabato 21 gennaio messa in suffragio nella Chiesa del Gesù a Genova

Roma, 15 gen. – (Adnkronos) – Dopo quelle celebrate nella natia Cremona e a Roma anche Genova ricorderà Gianluca Vialli con una messa in suffragio che si terrà sabato 21 gennaio. Lo ha annunciato la Sampdoria, squadra nella quale Vialli ha militato per 8 anni, con una nota sul proprio sito ufficiale. “Oltre a Cremona e Roma, anche Genova, la città dei suoi più nitidi successi sportivi, ricorderà Gianluca Vialli. Dopo le numerosissime celebrazioni virtuali e la commossa manifestazione d’affetto al ‘Ferraris’ in occasione della partita con il Napoli, l’U.C. Sampdoria ha organizzato una messa in suffragio per sabato 21 gennaio alle ore 16.30, nella chiesa del Gesù di piazza Matteotti”.