Ucraina, almeno 20 morti in raid russo su Dnipro: si scava tra le macerie

(Adnkronos) – Sale ad almeno 20 morti il bilancio dell’attacco russo contro un condominio a Dnipro, nell’Ucraina orientale. Tra le vittime anche una ragazza di 15 anni. Lo ha riferito il governatore dell’Oblast di Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko, in un post di Telegram. Almeno 73 persone sono rimaste ferite, tra cui 14 bambini. Secondo Reznichenko, più di 40 persone sono ricoverate negli ospedali locali. Si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti, si teme che almeno 40 persone siano ancora intrappolate.

Il raid ha completamente distrutto circa 72 appartamenti, mentre altri 230 sono stati danneggiati, ha detto Reznichenko. L’edificio è stato colpito durante il decimo attacco missilistico su vasta scala della Russia contro le infrastrutture critiche dell’Ucraina. Secondo il ministero dell’Energia, nell’attacco sono state colpite le strutture energetiche in sei oblast ucraini, causando interruzioni di corrente .

La Russia ha colpito il grattacielo di Dnipro con un missile Kh-22, riferisce la difesa aerea ucraina. L’esercito ucraino afferma che il paese attualmente non ha “alcuna potenza di fuoco in grado di abbattere questo tipo di missile”.