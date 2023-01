Short Track: Europei, un argento e due bronzi per l’Italia nelle staffette

Danzica, 15 gen. – (Adnkronos) – Tre medaglie per l’Italia dello short track nelle staffette della terza e ultima giornata degli Europei di Danzica, in Polonia. Secondo posto e dunque argento per la squadra maschile composta da Mattia Antonioli, Tommaso Dotti, Thomas Nadalini e Pietro Sighel. Rallentati da una caduta a metà gara, gli azzurri hanno saputo approfittare del contatto tra Polonia e Francia chiudendo la finale alle spalle dell’Olanda.

Medaglia di bronzo invece per le ragazze. La squadra formata da Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel e Arianna Valcepina ha concluso la finale alle spalle di Olanda e Ungheria. Bronzo anche per la staffetta mista: la squadra composta da Thomas Nadalini, Arianna e Pietro Sighel e Arianna Valcepina ha chiuso al terzo posto dietro Olanda e Belgio per la caduta di Pietro Sighel nell’ultima curva.

Sfortunato Sighel anche nella finale dei 1.000 metri: l’azzurro, oro sui 500, è stato penalizzato dall’azione del lettone Reinis Berzins, squalificato dai giudici al termine della prova vinta dal belga Desmet.