Rugby: Peroni Top10, Rovigo cade a Piacenza, successi per Calvisano e Viadana

Roma, 15 gen. – (Adnkronos) – Tre vittorie interne nei posticipi dell’undicesima giornata del Peroni Top10. A Piacenza i Lyons superano con il risultato di 17-15 Rovigo conquistando punti importanti in chiave salvezza. Match che i padroni di casa mettono nella propria direzione al termine del primo tempo realizzando due mete – con Bruno e Rodina – che valgono il parziale di 17-8 all’intervallo. La meta di Tavuyara trasformata da Montemauri riapre la partita con i Bersaglieri che falliscono il calcio piazzato della possibile vittoria con Van Reenen al 76’.

A Calvisano la squadra di Guidi batte 24-8 il Mogliano accorciando le distanze dalla zona play-off. Partita sbloccata dalla meta di Vaccari all’ottavo minuto con i padroni di casa che restano in vantaggio per tutti gli 80 minuti di gioco mettendo il punto esclamativo sul match con la marcatura di Grenon nel finale.

A Viadana i padroni di casa superano il Cus Torino per 24-19 con i piemontesi che conquistano un importante punto per la lotta salvezza. Gara molto equilibrata con il primo tempo che si chiude sul 6-5 per gli ospiti che si affidano ai calci piazzati di Roger. Nel secondo tempo le mete di Montilla, Locatelli e Peruzzo indirizzano il risultato verso la squadra di casa con il Cus Torino che nel finale trova i punti utili per agguantare il bonus difensivo.