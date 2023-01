Riforme: Casini, ‘contrarissimo a presidenzialismo, totale sciocchezza’

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Alla riforma del presidenzialismo “sono contrarissimo. In Italia c’è una crisi globale, siamo sempre in crisi, dai pariti ai ministri, l’unica cosa che non è in crisi è l’istituzione del Presidente della Repubblica, che ha un consenso altissimo. E noi vogliamo prendere l’unica cosa che funziona, una sorta di arbitro, è trasformarlo in un elemento di divisione? E’ una totale sciocchezza. Va preservato l’arbitro, il pater familias”. Così Pier Ferdinando Casini, ospite di ‘Che tempo che fa’ su Rai3.