Milano: donati 2300 tra scatoloni e sacchi nei 10 punti di ritiro allestiti in città

Milano, 15 gen. (Adnkronos) – Sono 2300 in tutto, tra scatoloni e sacchi, i pacchi ricevuti dal Comune di Milano per contribuire alla raccolta degli indumenti invernali per i senza dimora. Dalle 9.30 alle 17.30 di oggi, nei dieci diversi punti di ritiro allestiti in altrettante zone della città, i cittadini hanno risposto all’invito del Comune e delle associazioni del Terzo Settore donando giacche, cappotti, pantaloni, scarpe e altri indumenti.

I capi verranno distribuiti tra le strutture di accoglienza presenti sul territorio e le diverse associazioni che hanno partecipato alla giornata li utilizzeranno per gli utenti dei centri diurni, in strada, nelle mense, nelle docce e nei guardaroba.

L’Amministrazione, impegnata nell’ambito di Milano Aiuta a garantire che nessuno dorma per strada, ricorda che è a disposizione il numero unico 0288447646, attivo 24 ore su 24 tutti i giorni, per segnalare le persone in difficoltà.