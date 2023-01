Lombardia: Schlein, ‘Majorino politico empatico e di straordinaria competenza’

Milano, 15 gen. (Adnkronos) – “Io sono emozionata e commossa di venire qui a sostenere il più straordinario candidato alla presidenza della Regione Lombardia che abbiamo mai avuto la fortuna di avere. Pierfrancesco Majorino, una persona di rara umanità”. Lo ha detto Elly Schlein, candidata alla segreteria nazionale del Pd, intervenendo allo Scalo Farini di Milano dove è stata ospite ad un evento organizzato dal Pd in vista del prossimo congresso.

Parlando del collega, sostenuto da centrosinistra e M5s alle prossime elezioni per la presidenza della Regione, Schlein sottolinea che una figura come Majorino “ci serve”, perché “ci serve una politica che torni ad essere empatica e che sia prossima ai bisogni delle persone”. Del resto, osserva, “ha già dimostrato la sua straordinaria competenza quando in questa città, in particolare, ha fatto un grande lavoro come assessore (alla guida delle Politiche sociali nella giunta comunale milanese guidata da Giuliano Pisapia dal 2011 al 2016 e nella Giunta di Beppe Sala dal 2016, ndr), occupandosi delle fasce più fragili e della casa”.