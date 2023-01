Lombardia: Majorino, ‘sorpasso Moratti? Per sondaggi partita aperta fra me e Fontana’**

Milano, 15 gen. (Adnkronos) – “I sondaggi dicono che la partita è apertissima tra me e Fontana. Su questo, la realtà è che rispetto a un mese e mezzo fa, la situazione è completamente diversa. Prima si discuteva su chi potesse arrivare secondo tra me e Letizia Moratti, adesso il dibattito è su chi arriverà primo tra me e Fontana”. Così Pierfrancesco Majorino, candidato sostenuto da centrosinistra e M5s, a margine di un evento a Milano con la candidata alla segreteria nazionale del Pd, Elly Schlein, replica a chi gli chiede un commento sul sondaggio realizzato da Winpoll, i cui risultati vedono salire al secondo posto, dopo l’uscente Fontana, Letizia Moratti al 27,6%, mentre Majorino sarebbe al terzo posto con il 25,2%.

Partita aperta tra Fontana e Majorino, quindi, secondo l’europarlamentare dem: “Questa -rimarca- è la realtà dei fatti. Lo dicono anche i risultati del 95% dei sondaggi, oltre, soprattutto, alla sensazione fortissima in giro”.