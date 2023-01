Governo: primo compleanno da presidente del Consiglio per Giorgia Meloni

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Primo compleanno da presidente del Consiglio per Giorgia Meloni. La premier compie oggi 46 anni, essendo nata a Roma il 15 gennaio del 1977. Una ricorrenza destinata sicuramente a rimanere impressa nella memoria personale, considerando anche la circostanza che è la prima premier ad essere approdata a palazzo Chigi.

Anche in passato non sono mancati momenti ugualmente significativi. Meloni era infatti vicepresidente della Camera quando nel 2007 festeggiò i 40 anni, mentre il 15 gennaio di due anni dopo, a 42, ricopriva il suo primo incarico di governo come ministro della Gioventù.

Pochi i particolari su come il presidente del Consiglio trascorrerà la giornata di oggi. Sicuramente sarà una festa in famiglia con pochi intimi, a partire naturalmente dalla figlia Ginevra e dal compagno Andrea Giambruno.