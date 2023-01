Giustizia: Costa, ‘per modifiche si poteva intervenire in Dl Rave’

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Valuteremo le proposte del Governo con attenzione, ma un quesito sorge spontaneo. Se erano così urgenti queste modifiche, perché non le hanno fatte nel decreto Rave dove sono intervenuti sulla Cartabia prima che entrasse in vigore? O hanno sbagliato a valutare l’impatto delle norme o, parimenti grave, una parte della maggioranza si attiva solo su sollecitazione di giornali che campano sulle inchieste, dell’Anm o di procuratori mediatici”. Lo afferma Enrico Costa, deputato di Azione e presidente della Giunta delle Autorizzazioni della Camera.

“Ps: quando venne approvata la legge Cartabia, Fdi .aggiunge- non la votò, ma una delle poche cose che apprezzò fu l’estensione della perseguibilità a querela (si leggano i resoconti del Senato)”.