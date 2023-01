Giustizia: Antoniozzi, ‘parole Nordio rassicuranti ma M5S taccia dopo ok a riforma Cartabia’

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Le dichiarazioni del ministro Nordio e del sottosegretario Del Mastro sulle modifiche alla Cartabia relativamente ad alcuni reati di mafia sono rassicuranti ma è opportuno che i Cinquestelle tacciano: quella riforma l’hanno votata loro in Parlamento, mentre Fdi disse no”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Sui reati di mafia -aggiunge- saremo durissimi come è nello spirito e nella tradizione di Fratelli d’Italia ma le lacrime di coccodrillo di chi quelle norme le ha votate servono a poco. Faremo altre riforme della giustizia che contemplino garanzie per i cittadini, trasparenza nei meccanismi giudiziari e certezza della pena, soprattutto sui reati gravi. Crediamo di poter rappresentare sia le esigenze di presunzione di innocenza previste dalla Costituzione sia il bisogno di sicurezza da sempre trascurato: la mafia, con questo Governo, avrà vita dura”.