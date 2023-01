Fiere: a Cremona debutta ‘Ultracon’, in 18mila a kermesse fumetto, gioco e cultura pop

Milano, 15 gen. (Adnkronos) – Debutto con il botto per ‘Ultracon’, la prima edizione della fiera dedicata al fumetto, al gioco e alla cultura pop, ospitata nei padiglioni di CremonaFiere. Due giorni per gli appassionati di fumetti, videogiochi, giochi da tavolo e mattoncini che hanno potuto girare tra stand commerciali e aree interattive e divertirsi con tanti eventi e incontri dal vivo: dalle voci più note del doppiaggio a quelle delle sigle animate, con le esibizioni live di Cristina D’Avena e Giorgio Vanni.

Oltre 18mila i visitatori che hanno potuto trascorrere due giornate all’insegna del divertimento in ogni sua forma: “Grazie al successo riscontrato in questi due giorni -commenta Massimo De Bellis, direttore di CremonaFiere, l’ente che ha co-organizzato l’evento insieme a Centro Fiera Montichiari- Ultracon si inserisce sin dal suo primo anno nel calendario nazionale delle fiere del fumetto assumendo un ruolo di primo piano. Una bella novità per il territorio e un’occasione di divertimento per famiglie e appassionati, con un occhio di riguardo alle realtà locali e alle occasioni offerte dai nuovi mondi legati all’intrattenimento giovanile, anche in termini di cultura e occupazione. Speriamo che possa diventare un appuntamento fisso per la città di Cremona e attrarre sempre più visitatori anche dalle zone e regioni limitrofe”.

Non sono mancate le sorprese: dal mondo del doppiaggio, con vere e proprie star come Flavio Aquilone, l’inconfondibile voce di Draco Malfoy in Harry Potter, Emanuela Pacotto, Bulma nel famosissimo anime Dragon Ball e Pietro Ubaldi che ha prestato la voce a Doraemon; alla cucina di Chef Hiro, volto televisivo e ambasciatore della cucina giapponese in Italia che ha intrattenuto i fan con uno show cooking dal vivo, tra divertenti aneddoti e curiosità sul mondo nipponico. Centinaia i cosplayer sparsi nei padiglioni, che hanno coinvolto i visitatori in una esperienza nella dimensione parallela, dov’è stato possibile imbattersi nei personaggi più amati dei fumetti e delle serie tv. E poi un ‘momento nostalgia’, con Manuela Blanchard, Roberto Ceriotti e Pietro Ubaldi che hanno proposto un revival sulla tv dei ragazzi. Molto apprezzati gli interpreti delle sigle animate Cristina D’Avena e Giorgio Vanni, che si sono esibiti sulle note delle loro melodie più celebri. E gettonatissima l’area mattoncini, dove oltre ad ammirare incredibili e monumentali opere d’arte, famiglie e ragazzi hanno potuto giocare insieme, diventando per due giorni abili costruttori di mondi di fantasia. Anche nell’area videogames le differenze generazionali si sono annullate: coinvolti in un autentico viaggio all’insegna dei giochi più belli, genitori e figli si sono lasciati conquistare dal fascino immutato dei quasi 100 cabinati originali anni Ottanta e delle nuove postazioni pc e console.