Torino, 15 gen. – (Adnkronos) – Lo Spezia batte 1-0 il Torino in un match valido per la 18/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. A decidere la partita il gol di Nzola al 28′ su calcio di rigore. In classifica i granata restano fermi a quota 23 in nona posizione insieme alla Fiorentina, mentre i liguri sono quindicesimi con 18 punti come la Salernitana.