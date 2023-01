Calcio: lo Spezia vince a Torino, decide Nzola su rigore

Torino, 15 gen. – (Adnkronos) – Vittoria importante nella corsa salvezza per lo Spezia che si impone 1-0 in trasferta sul campo del Torino. La squadra di Gotti passa all’Olimpico grazie ad un calcio di rigore realizzato al 28′ del primo tempo da Nzola. Un successo meritato per i luguri contro un Torino sottotono che non è riuscito ad imprimere ritmo al gioco e ad essere pericoloso dalle parti di Dragowski. Per lo Spezia, che aggancia la Salernitana al 15° posto con 18 punti, è il quinto risultato utile consecutivo. Per i granata, fermi a quota 23 in nona piazza, è la prima sconfitta del 2023 dopo i due pareggi contro Verona e Salernitana.