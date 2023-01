Calcio: Gasperini applaude l’Atalanta, ‘grande prestazione, vittoria che dà morale’

Bergamo, 15 gen. – (Adnkronos) – “Quando fai un risultato così accetti anche i gol subiti, sul primo gol quello dell’1-1 non eravamo tanto allegri perché non abbiamo letto bene una giocata abbastanza semplice. Dopo la squadra ha fatto una grande prestazione”. Così l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini commenta la vittoria per 8-2 sull’Atalanta. “Stasera abbiamo sviluppato bene il gioco, insistito e creato gol di qualità. Questo ci dà morale per il prosieguo del campionato”, aggiunge Gasperini che poi elogia la prova del 19enne Giorgio Scalvini. “Lui e altri che ho avuto la fortuna di veder sbocciare sono la fortuna più grande. E’ un diamante così puro, sta crescendo in un modo straordinario anche fisicamente. Ha tutto, comprese le stimmate del leader competitivo per la squadra nonostante la giovane età. Credo che diventerà un giocatore importante anche per la Nazionale”.