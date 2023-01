L’occasione giusta per assestare il primo colpo alla propria classifica, risintonizzare le frequenze di un morale incrinato dopo il Perugia e tornare finalmente a sorridere. La trasferta di Cosenza regala al Benevento l’esame numero uno del suo 2023 dopo i giorni trascorsi in ritiro per provare a tirar fuori soluzioni ai limiti in mostra in un anno chiuso tra timori e difficoltà. Il tutto mentre il mercato proverà a minare la concentrazione giallorossa, particolare che Fabio Cannavaro ha scelto come punto cardine del suo nuovo inizio in panchina, spegnendo ogni voce in grado di disturbare la quiete della Strega.

