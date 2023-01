Violenza su donne: Gelmini, ‘subito nuove leggi e commissione inchiesta’

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “È accaduto ancora. Ieri sera a Roma una donna è stata uccisa dall’ex compagno davanti a un ristorante, nel quartiere Tuscolano. È l’ennesimo femminicidio, l’ennesima tragedia, ancora una vita spezzata. Nel 2022 sono state uccise 122 donne, di cui 59 per mano del partner o dell’ex partner, e anche il nuovo anno sembra purtroppo non invertire questo trend”. Lo afferma Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione.

“La violenza, però, non è solo fisica, ma anche psicologica ed economica. Facciamo i conti ogni giorno -aggiunge- con storie, numeri e testimonianze che ci impongono di agire, e di farlo in fretta. In Parlamento ci sono già diverse proposte di legge contro la violenza di genere da cui poter ripartire, di cui una a mia firma che nasce da quel pacchetto antiviolenza presentato nella precedente legislatura dal Governo Draghi, insieme alle colleghe Mara Carfagna ed Elena Bonetti. E poi c’è l’istituzione di una commissione bicamerale d’inchiesta sul Femminicidio, che deve essere approvata quanto prima anche alla Camera. Bisogna accelerare. Questa battaglia ci riguarda tutti, al di là di ogni schieramento e colore politico”.