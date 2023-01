Pd: in 300 firmano appello on line per Bonaccini ‘Un grande Pd’

Roma, 14 gen (Adnkronos) – ‘Un grande Pd’. Questo il titolo dell’appello a sostegno di Stefano Bonaccini pubblicato oggi online e sottoscritto da 300 personalità democratiche, impegnate a livello nazionale e nei territori, parlamentari ed ex parlamentari, consiglieri regionali e comunali, sindaci, segretari provinciali e di base del Pd.

Tra questi Margherita Ambrogetti Damiani, Alberto Bellelli, Massimo Canale, Antonio Caroselli, Luca Cassiani, Luca Ceriscioli, Bibiana Chierchia, Francesco Comi, Andrea Corsini, Diego Crivellari, Vincenzo D’Arienzo, Roberto Deriu, Elena Gentile, Chiara Gaiola, Michele Grimaldi, Luigi Guglielmelli, Paolo Lattanzio, Lucia Maestri, Caterina Manca, Alberto Melarangelo, Daniele Nahum, Michele Nitti, Matteo Orfini, Valerio Papa, Giuditta Pini, Fabio Porta, Elena Putti, Stefano Soriano, Fausto Raciti, Luca Rizzo Nervo, Maurizio Roi, Antonio Rubino, Daniele Torquati, Roberta Toschi, Francesco Verducci, Mattia Zunino.

“Il Pd non può aver paura della parola sinistra. La sinistra non è una parte del Pd, non è una corrente, non è una nicchia: è la collocazione naturale per un partito con questa ambizione e questo progetto”, si legge nell’appello.

(Adnkronos) – “È il luogo dove si costruiscono battaglie sociali, culturali e politiche, l’alternativa alla destra, quindi il nostro luogo. La candidatura di Stefano Bonaccini può restituire al Pd il suo ruolo, riaccendere speranza e passione. Per questo saremo tutte e tutti impegnati insieme a lui, per cambiare il Pd, per battere le destre”, prosegue l’appello cui da oggi è possibile aderire sul sito www.ungrandepd.it.

Sabato 4 febbraio si terrà a Roma l’iniziativa pubblica di presentazione del documento a sostegno di Stefano Bonaccini.