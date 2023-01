Roma, 14 gen (Adnkronos) – “Se divento segretario la prima cosa che faccio è chiedere un incontro con la Meloni, per dire che da noi avrà rispetto e che pretendiamo rispetto”. Lo ha detto Stefano Bonaccini ad una iniziativa per il Congresso Pd aggiungendo: “Insieme ad ogni no e a ogni critica dobbiamo mettere in campo una proposta alternativa”.