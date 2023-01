Pd: Benifei con Bonaccini, ‘congresso di rifondazione per ricostruire nostro profilo’

Roma, 14 gen (Adnkronos) – “Sono contento di dare una mano per la costruzione del profilo politico della la mozione congressuale”. Lo ha detto Brando Benifei, all’incontro con Stefano Bonaccini per le primarie del Pd.

“Il nostro dovrà essere un Congresso di rifondazione, per costruire, è finito il tempo dei Congressi in cui ci si spacca, un modo sbagliato -ha spiegato il capo delegazione dem a Bruxelles-. Dobbiamo confrontarci, siano l’unica comunità democratica che ha capacità di coinvolgere, fare un percorso di dibattito che porta a decidere come costruire il profilo del Pd e del Paese”.