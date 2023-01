Mes: Lollobrigida, ‘oggetto di discussione, decide il Parlamento’

Milano, 14 gen. (Adnkronos) – “Al momento non mi risulta che stiamo procedendo verso quella direzione, ma è oggetto di discussione e quindi verificheremo quale deve essere il rapporto con l’Europa. Non è una scelta che spetta a me che faccio un’altra cosa, è il Parlamento il luogo in cui si discuterà questo argomento e quindi aspettiamo che arrivi l’eventuale discussione sull’argomento per determinarci”. Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida replica così a chi gli chiede una posizione sul Mes, ossia il meccanismo europeo di stabilità detto anche fondo salva-Stati.