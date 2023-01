Roma, 14 gen (Adnkronos) – E’ in corso nella sede M5S di via Campo Marzio la riunione dei candidati del Lazio, riuniti da Donatella Bianchi alla presenza della vicepresidente vicaria M5s Paola Taverna e Valentina Corrado, coordinatore regionale M5s per il Lazio. Tra i presenti anche il capogruppo dei deputati M5S, Francesco Silvestri. Lo si apprende da fonti M5s.