Milano, 14 gen. (Adnkronos) – “Se qualche incertezza il governo l’ha avuta, è stato in partenza nella quotidianità, ma quando è scesa in campo all’estero Giorgia Meloni, il ministro degli Esteri Tajani, abbiamo conquistato il rispetto. Il successo è sotto gli occhi di tutti e questo è un bene per tutto il Paese”. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russo durante un evento a Milano organizzato da FdI.