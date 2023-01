Lecce, 14 gen. – (Adnkronos) – Pareggio per 2-2 tra Lecce e Milan nell’anticipo della 18/a giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. Al doppio vantaggio dei padroni di casa grazie all’autogol di Theo Hernandez al 3′ e alla rete di Baschirotto al 23′, rispondono nella ripresa Leao al 58′ e Calabria al 71′. In classifica i rossoneri sono al 2° posto con 38 punti, a -9 dal Napoli capolista, mentre i giallorossi sono dodicesimi a quota 20.