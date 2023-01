Calcio: Sarri, ‘in alcune partite pagati alcuni dettagli’

Roma, 14 gen. – (Adnkronos) – “In certe partite paghiamo alcuni dettagli, a Lecce nella ripresa siamo stati spenti. Non puoi però pareggiare una partita contro Sampdoria ed Empoli come abbiamo fatto noi, quando la vittoria sembrava ormai certa”. Lo dice l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo al Mapei Stadium. “Possiamo migliorare nei dettagli, la Lazio ha capacità di giocare un buon calcio anche dal punto di vista tattico, quando non subivamo gol sapevo che quel momento sarebbe arrivato perché il nostro indice di protezione dell’area era basso, mentre ora, che stiamo subendo di più, è più alto”, aggiunge il tecnico toscano.