Calcio: Leao e Calabria salvano il Milan, a Lecce finisce 2-2 e il Napoli vola a +9

Lecce, 14 gen. – (Adnkronos) – Il Milan va sotto di due gol ma evita il ko a Lecce. Pareggia per 2-2 ma vede il Napoli allungare a +9 in vetta alla Serie A. Inizio shock per i rossoneri a causa dell’autogol di Theo Hernandez e del raddoppio di Baschirotto di testa. All’intervallo Pioli scuote i suoi e Leao riapre il match, poi pareggia Calabria su sponda di Giroud. I rossoneri si portano da soli al secondo posto a quota 38 punti. Salentini in zona tranquilla: per la squadra di Baroni è il sesto risultato utile di fila in campionato che vale il 12° posto a quota 20.

I padroni di casa partono subito forte sorprendendo i campioni d’Italia in carica. Passaggio errato di Kalulu recuperato da Di Francesco che percorre la corsia di sinistra e crossa verso il centro dove c’è Theo Hernandez che passa davanti a Blin ma di petto mette alle spalle di Tatarusanu. Gli uomini di Pioli, eccezion fatta per una grande occasione al 9′ con Pobega fermato da un ottimo intervento di Falcone, accusano il colpo e i salentini sfiorano il raddoppio due volte con Di Francesco. Al 23’ arriva il 2° gol con Baschirotto, abile a girare di testa un cross di Hjulmand e vanno vicni al tris con Gendrey che mette sul fondo da posizione ravvicinata. L’uomo più pericoloso dei rossoneri è Pobega che prova a riaprire il match con una conclusione che termina sul fondo non di molto. Sul finire di frazione è Giroud che riceve un cross di Calabria e gira di testa ma Falcone vola ad alzare il pallone sopra la traversa.

Nella ripresa Pioli schiera Messias e Dest per Saelemaekers e Theo Hernandez e il Milan la riapre dopo appena 13 minuti. Leao raccoglie una respinta di Falcone su conclusione di Giroud passata poi in una selva di gambe. La sua conclusione in diagonale sorprendere il numero 30 giallorosso. I rossoneri si riversano in attacco alla ricerca del gol del pareggio che arriva al 71. Ancora Pobega protagonista. Il centrocampista pennella un pallone perfetto per la sponda di Giroud, bravo a trovare Calabria che di testa supera Falcone per il definitivo 2-2. I rossoneri provano invano a prendersi i tre punti e con Messias, servito da Bennacer, colpisce il palo ma il numero 30 ex Crotone era in posizione irregolare. Dopo una ripresa difficile, il Lecce torna a farsi vedere in avanti nel finale. Gallo passa fra Bennacer e Calabria e fa partire un cross velenoso che Tatarusanu e Tomori deviano in corner.