Calcio: Gasperini, ‘non penso già alla Juve, concentrato solo sulla Salernitana’

Bergamo, 14 gen. – (Adnkronos) – “Non penso alla Juventus da affrontare dopo che ha perso col Napoli (Juve-Atalanta si giocherà il 22 gennaio), non mi porto così avanti. Così come non penso alla Coppa Italia di giovedì prossimo con lo Spezia: la Salernitana mi dà già abbastanza da pensare”. Lo dice l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini alla vigilia del match del Gewiss Stadium contro i granata di Davide Nicola. “La Salernitana l’anno scorso ha fatto un’impresa straordinaria nel girone di ritorno. Stavolta è in condizioni di classifica migliori da subito: sicuramente un avversario ostico e difficile”.

Uno sguardo alla situazione disciplinare: “Non faccio calcoli sui tre diffidati De Roon, Demiral e Koopmeiners in vista della partita di domenica prossima. Casomai posso cambiarli in corso d’opera: penso solo alla partita di domani – rimarca Gasperini -. La classifica è già significativa e veritiera, quando s’è giocato quasi tutto il girone d’andata. Abbiamo punti di vantaggio sulle inseguitrici, non siamo a grande distanza da quelle davanti e siamo in buona compagnia”. Infine, sulla classifica: “Mi sembra molto buona, siamo sesti a 31 punti con la quinta miglior difesa e il sesto miglior attacco. Quindi la posizione è in linea con quello che facciamo”.

L’Atalanta giocherà col lutto al braccio per onorare la memoria di Gaudenzio Bernasconi, scomparso il 10 gennaio all’età di 90 anni. Aveva giocato due stagioni in nerazzurro dal 1952 al 1954 totalizzando 54 presenze prima di diventare una bandiera della Sampdoria. Inoltre, alla fine del riscaldamento (17.45 circa) ci sarà la premiazione di Rafael Toloi da parte del club, che consegnerà al capitano una maglia celebrativa per le 250 presenze con l’Atalanta, traguardo raggiunto nel match di lunedì scorso a Bologna.