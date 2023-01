Balzo in avanti nella prevendita per il match di domani a Cosenza. In un giorno sono stati venduti più biglietti di quelli acquistati nei tre giorni precedenti. Fino a giovedì sera, infatti, si contavano meno di una quarantina di tagliandi acquistati per il settore ospiti dello stadio ‘San Vito-Marulla’. Nella giornata di ieri, il dato si è più che raddoppiato.

