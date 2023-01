Azione: Richetti, ‘torno a casa sereno, esami ok, solo stress’**

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Torno a casa provato ma sereno, gli esami clinici confermano che tutto è in ordine e che quanto è accaduto, con ogni probabilità, è una sincope causata da stress ed eccessivo affaticamento. Desidero ringraziare il personale sanitario della Camera dei deputati, prontamente intervenuto, e quello del Policlinico Gemelli, che mi ha assistito con grande professionalità, così come il presidente della Camera Fontana e tutti i colleghi per i loro auguri e la loro vicinanza”. Lo annuncia Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera.